Македония хочет привлечь Турцию к решению косовского конфликта

12.09.2019, Москва, Елена Острякова

Турция играет важную роль в диалоге между Сербией и Косово. Долгосрочный мир на Балканах невозможен без участия Анкары.

Об этом, лидер политической партии «Альтернатива», входящей в широкую правительственную коалицию в Северной Македонии, Африм Гаши заявил агентству Anadolu, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Участие Турции не только облегчило бы достижение соглашения между Сербией и Косово, но и пошло бы на пользу Турции, если бы у нее были хорошие отношения с албанцами. Кроме того, как член НАТО и сильный партнер США в НАТО, Турция может быть гарантом мира», – сказал Гаши.

По его словам Северная Македония является «де-факто» членом НАТО.

«Северная Македония является де-факто членом НАТО, и теперь мы ждем, когда все страны-члены НАТО юридически завершат этот процесс к концу года», – сказал Гаши.

В июне 2018 года страна, ранее известная как Македония, согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония в соответствии с соглашением, в котором Греция отказалась от своего возражения против вступления Северной Македонии в НАТО и ЕС. Турция уже давно признала эту страну и поддержала ее интеграцию в альянс.