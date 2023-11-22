Македонская министр обороны отчиталась о подготовке первой партии украинских боевиков
Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска заявила, что первая группа украинских военнослужащих прошла обучение на полигонах страны.
Об этом глава оборонного ведомства рассказала в эфире «Дневника Македонского телевидения», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы предложили и уже реализовали обучение первой партии украинских военнослужащих, которые успешно прошли, отучились на объектах, принадлежащих Армии Республики Северная Македония, о чем было принято соответствующее решение правительством Республики Северная Македония, и о чем по соображениям безопасности мы объявляем только после завершения курса», – сказала Петровска.
Министр обороны добавила, что поддержка, как через обучение, так и через тренинги, объем которых соответствует требованиям украинской стороны, будет продолжаться в течение 2024 года – и до тех пор, пока в этом будет необходимость.
Ранее в июле текущего года Петровска заявила, что ее страна готова принять около 400 украинских военных, которые будут проходить обучение на базе в Криволаке. До этого Северная Македония передала ВСУ 30 танков и 12 вертолетов общей стоимостью в 30 миллионов евро.
На сегодняшний день небольшая, бедная, раздираемая этническими противоречиями и идеологически терроризируемая соседями Северная Македония входит в первую пятерку стран-членов НАТО, которые оказали наибольшую помощь украинской армии. Во всяком случае, именно это утверждает министорка (а как еще назвать нелепо выглядящую женщину на мужской должности?) .
«Мы остаемся открытыми, если возникнет необходимость в безвозмездной передаче оружия или любого вида вооружения, которым мы располагаем, и которое по уставу в нашей армии не является необходимым и может быть передано. Нет сомнений, что мы примем такое решение», – заявила Петровска.
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