Македонская оппозиция обвинила «премьера» Косово во вмешательстве во внутренние дела страны

23.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Оппозиционные македонские партии отреагировали на призыв главы «правительства» Косово Альбина Курти к албанской диаспоре зарубежом регистрироваться для переписи в Северной Македонии.

Албанские политики добиваются того, чтобы по итогам переписи удельный вес албанцев в Северной Македонии вырос, даже за счет покинувших страну соплеменников.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», оппозиционная северомакедонская партия «Левица» назвала призывы Альбина Курти к македонским албанцам за рубежом регистрироваться для участия в предстоящей переписи «грубым вмешательством во внутренние дела Северной Македонии».

«Призыв косовских официальных лиц, направленный к албанской диаспоре, зарегистрироваться в массовом порядке, является вопиющим доказательством вмешательства во внутренние дела Северной Македонии. Дополнительной проблемой является большое количество удостоверений личности, которые, как подозревают, были розданы гражданам Косово при подозрительных обстоятельствах», – подчеркивается в заявлении «Левицы».

В свою очередь лидер «Македонского концепта» Петар Богоески заявил, что Курти должен заботиться о «своем дворе» в Косово и что вмешательство во внутренние дела Северной Македонии недопустимо.

«Буяар Османи (албанский министр иностранных дел Северной Македонии, договорившийся с Альбином Курти о совместной работе с албанской диаспорой на македонских выборах – ред.) путешествует на государственные деньги, чтобы регистрировать албанцев, и забывает, что Министерство иностранных дел принадлежит Македонии и что оно должно встречаться со всеми представителями македонской государственной диаспоры», – напомнил политик.

При этом правящий майданный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) никак не отреагировал на активность зарубежных албанцев. Напротив в свое время его лидер Зоран Заев при поддержке Запада в союзе с местными албанскими партиями сместил прежнее консервативно-националистическое руководство страны.

На сегодняшний день СДСМ образует коалицию с албанской партией DUI, лидер которой бывший боевик, воевавший с македонской армией за отторжение части территории страны в пользу албанцев, Али Ахмети последние сто дней действующего кабинета будет выполнять функции премьер-министра Северной Македонии.