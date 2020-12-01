Македонская патриотическая оппозиция потребовала отставки майданного премьера

01.12.2020, Скопье, Алексей Топоров

Сторонники национал-консервативной партии ВМРО-ДПМНЕ сегодня днем блокировали здания правительства Северной Македонии и МИД страны.

Оппозиционеры требовали отставки премьера-майданщика Зорана Заева, а также требовали раскрыть перед народом суть тайных переговоров с Болгарией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Накануне вечером ВМРО-ДПМНЕ предъявило правящему кабинету Заева, составленному из членов его либеральной проевропейской партии Социал-демократический союз Македонии и албанской партии DUI ультиматум: раскрыть содержание тайных переговоров с верхушкой Болгарии, проходивших в эти выходные в Софии, в противном случае оппозиционеры блокируют здание правительства и МИД.

Не получив ответа, оппозиционеры вышли на улицы.

Христиан Мицкоски во время протестной акции

«Я прошу всех иметь понимание всего, что мы делаем, потому что, если мы потерпим неудачу сегодня, я боюсь, что у некоторых будущих поколений не будет возможности исправить ошибку, совершенную Зораном Заевым и правящим Социал-демократическим союзом, – обратился к собравшимся лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски. – Призываю политиков даже не думать о том, чтобы обменять македонскую идентичность, язык, особенность, историю, традиции и обычаи.

Не поддавайтесь, не думайте о том, чтобы отказаться от македонского меньшинства в нашем восточном соседе (Болгарии – ред.), потому что эта бумага, которую вы подписываете, все равно будет бесполезной. Следующая власть, которая станет правительством народного единства, не будет исполнять этот документ».

Сторонники национал- консерваторов держали в руках плакаты «Отставка Заева – свобода народа!». При этом, нужно отметить, что протестная акция в отличие от многих предыдущих, получилась относительно немногочисленной, что свидетельствует о том, что македонский народ устал и смирился с неспособностью изменить свою судьбу на улицах без сильных покровителей извне ( в свое время македонцы массово выступали против попыток Заева захватить власть, но тому при помощи западных кураторов удалось сделать это, потом славянское большинство провалило референдум о переименовании страны в Северную Македонию, но не смогло помешать этому процессу).

Напомним, что к власти Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году.

Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны и Болгарии – по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании.

Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами.

Заеву удалось добиться вступления страны в НАТО, теперь он пытается привести ее в ЕС, но этот процесс пока тормозится соседней Болгарией, отказывающей Северной Македонии в отдельной от болгарской – национальной, языковой, культурной и исторической идентичности.