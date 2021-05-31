Македонские албанцы оспаривают решение правительства о льготном проезде через страну автолюбителей из Сербии

31.05.2021, Белград, Алексей Топоров

«Альянс за албанцев и Альтернатива» пытается оспорить в Конституционном суде решение правительства Северной Македонии о бесплатном проезде через страну для водителей из Сербии.

Подобное решение было принято македонским руководством в знак признательности за пожертвование Белградом антиковидных вакцин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оппозиционная коалиция «Альянс за албанцев и Альтернатива» направила в Конституционный суд Северной Македонии заявление, с требованием оценить законность решения правительства, освобождающее сербских граждан от выплат за проезд через эту страну.

Свою инициативу представители албанской коалиции объясняют тем, что решение правительства противоречит «Закону о дорожных сборах», и, в то же время, «ставит в неравное положение» граждан страны, а также иностранных граждан из соседних стран, следующих транзитом через Северную Македонию.

«Решив выделить туристам из Сербии 200 тысяч карт освобождения от платы за проезд, правительство дискриминирует всех других соседей, от которых страна также имеет прибыль, сотрудничество и добрососедские отношения. На эти карты Министерство финансов потратит почти три миллиона евро, деньги наших сограждан, и им теперь приходится расплачиваться за милосердие Сербии, которое произошло в результате неспособности правительства и Министерства здравоохранения предоставить вакцины против COVID-19», – говорится в заявлении албанских партий.

Напомним, в знак признательности Сербии за предоставленные вакцины против коронавируса 25 мая правительство Северной Македонии решило освободить сербских туристов, следующих транзитом через эту страну, от уплаты дорожных сборов в период с 15 июня по 15 августа этого года.

Государственная компания автомобильных дорог и Министерство транспорта и коммуникаций занялись подготовкой 200 тысяч электронных карт «M-smart card» для легковых автомобилей туристов из Сербии, которые будут следовать транзитом через Северную Македонию в течение летнего сезона.