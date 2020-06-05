Македонские албанцы вознамерились поставить своего соплеменника премьер-министром

05.06.2020, Белград, Алексей Топоров

В 18-ю годовщину Демократического союза за интеграцию (DUI) – крупнейшей албанской партии Северной Македонии, ее лидер Али Ахмети заявил о том, что настала пора стране иметь албанского премьер-министра.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы вместе отправились в это путешествие 18 лет назад, мы вместе встретили каждый вызов и доверились друг другу, и в эту столь важную для всех нас годовщину вместе выберем кандидатуру уважаемого, проверенного и приемлемого человека, которого вместе выберем первым албанским премьер-министром (Северной Македонии – ред.), – заявил Ахмети на юбилейной партийной конференции. – Сегодня, дорогие сограждане, мы являемся полноправным членом крупнейшего военно-политического альянса в мире – НАТО, являемся страной, ведущей переговоры с Европейским союзом…., сегодня у нас есть языковое равенство… имеем три университета, преподающих на албанском языке, свое представительство в парламенте, министерствах, Генеральной прокуратуре, Верховном и Конституционном судах, но теперь пришло время для чего-то большего!».

Али Ахмети

Нужно отметить, что амбиции лидера DUI выглядят непомерными, поскольку, согласно государственному устройству Северной Македонии, именно премьер-министр, по сути, является государственным лидером страны, в то время как президент выполняет больше представительские функции.

Впрочем, лидера одной из старейших албанских партий Северной Македонии сразу поспешил приземлить его соплеменник и основной конкурент в борьбе за голоса албанцев – лидер Альянса за албанцев Зиадин Села.

«Сегодня Демократический союз за интеграцию отмечает 18-ю годовщину неудач, невыполненных обещаний, коррупционных скандалов, лжи и манипуляций! 18 лет правления, 18 лет шансов проявить себя, но все, чего вы сумели добиться, это удовлетворить свои личные и партийные интересы, – прокомментировал Села заявления Ахмети. – Когда Али Ахмети имел возможность доказать, что он действительно поддерживает албанское руководство (Северной Македонией – ред.), он сбежал как трус, узнав о возможном нападении на парламент, и только Зиадин Села ответил за свои слова! Разница в голосовании была достигнута голосом Зиадина Селы, а не Али Ахмети!».

Зиадин Села

Оппонент Ахмети, таким образом, напомнил политику эпизод, когда 27 апреля 2017 года македонский майданщик, лидер Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев вместе со своими албанскими союзниками пытались захватить власть в македонском парламенте и поставить спикером бывшего дезертира из македонской армии, перебежавшего в ходе конфликта 2001 года к албанскими боевикам – Талата Джафери.

Тогда возмущенные македонские патриоты попытались не допустить этого и в парламенте произошла драка, тем не менее дезертир и боевик был избран на пост спикера.

Не понравились претензии Ахмети на высшую власть и самому Зорану Заеву, который и сам не прочь вновь стать премьер-министром страны.

«Это правда, что граждане нашего государства все чаще преодолевают этнические барьеры, но более важно то, что при выборе они руководствуются, прежде всего, качествами кандидата и особенно его отношением к согражданам, его социальной ориентированностью на благо всех, – прокомментировал слова Ахмети руководитель Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев. – Если СДСМ победит на выборах, я стану кандидатом на пост премьер-министра и стану премьер-министром, который в равной степени борется за лучшую жизнь для всех граждан Македонии, что уже доказал своей политикой в ​​последние годы.

Соответственно, если у DUI есть такое условие (албанское премьерство – ред.) для коалиционного правительства, то DUI не будет частью будущего правительства».

Зоран Заев

Албанская диаспора в Северной Македонии по данным 2002 года составляет 25,2% населения страны, при этом после македонского майдана, албанский язык стал вторым государственным языком страны, а муниципалитеты с преобладающим албанским населением получили права, которых нет ни у одного национального меньшинства страны.

Независимые эксперты связывают такое положение с тем, что стоящие за политическими процессами на Балканах США ставят на албанцев как на своих неславянских союзников в вопросе подчинения полуострова, чье преимущественно славянское население традиционно испытывало симпатии к России.

Сам Али Ахмети в 90-е был связан с «Армией освобождения Косово», в 2001 году стал политическими представителем так называемой «Армии Национального Освобождения», террористическими методами добивавшейся отделения албанских анклавов от Македонии.

Боевики “Армии национального освобождения” (Ushtria Çlirimtare Kombëtare)

После того, как Вашингтон и НАТО усадили стороны конфликта за стол переговоров и заставили подписать Охридское соглашение, организовал Демократический союз за интеграцию (DUI), который со временем стал дробиться на другие албанские партии.