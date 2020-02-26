Македонские консерваторы пытаются пошатнуть режим прозападных либералов

26.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Оппозиционная консервативная партия ВМРО-ДПМНЕ, не сумев удержаться у власти при помощи национал-патриотизма, пытается атаковать прозападный режим обвинениями в коррупции и узурпации власти.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В столице Северной Македонии – Скопье, прошла многотысячная акция крупнейшей оппозиционной партии ВМРО – ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) против нынешней прозападного режима, представленного альянсом Социал-демократического союза Македонии и местных албанских партий, а также его негласного лидера, экс-премьера страны Зорана Заева.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Зоран Заев виновен, потому что он одновременно выполняет функции премьер-министра, прокурора и судьи, – заявил организатор акции, лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски. – Он виновен, потому что он – главный бандит, главный демагог, который торгует жизненно важными (государственными) органами нашей Македонии».

Протестующие прошли маршем от здания Государственной прокуратуры до здания Верховного суда в Скопье. Они несли плакаты красного цвета с лозунгами: «Нет справедливости, нет мира», «Останови Заева и мафию», а также на полную громкость транслировали компрометирующие записи телефонных разговоров Зорана Заева с прокурорами Вилмой Русковски и Любомиром Йовески, в ходе которых те решали исходы резонансных уголовных дел. Ранее оппозиционный депутат Антонио Милошевски передал компрометирующие Зорана Заева записи в прокуратуру.

«Я призываю граждан всех национальностей и вероисповеданий присоединиться к нам, – призывал шедший во главе протестной колонны Христиан Мицкоски. – Протест говорит об ответственности за несправедливость, он и сообщение для защитников несправедливости: прокуратуре и судебной власти. Это – борьба, в которой македонцы борются за справедливость, противостоят несправедливости».

Со своей стороны, лидер ВМРО-ДПМНЕ пообещал в случае победы его партии на досрочных парламентских выборах, которые пройдут в апреле этого года, никогда не вмешиваться в работу прокуратуры и судебной системы.

Христиан Мицкоски (в центре) во главе протестной колонны.

Что характерно, протестующие в Скопье скандировали «Заев виновен» и пели «Никогда Северная, только Македония!». И это еще один выпад в сторону экс-премьера, который ставит себе в плюс заключение Преспанского соглашения с Грецией, в результате которого страна была переименована в Северную Македонию, что должно было открыть государству дорогу в НАТО и ЕС. Однако интеграция в Евросоюз македонского государства было заблокировано Францией, после чего Зоран Заев подал в отставку и объявил о досрочных выборах.

Напомним, что к власти Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году. Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, взяло сторону Сербии по косовскому вопросу, а также отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны и Болгарии по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьеры Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании. Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами, а также отобрало у ВМРО-ДПМНЕ всю недвижимость в столице.

Сейчас Заева, который попытается переизбраться на новый срок, активно поддерживают политические круги на Западе, поэтому победа национал-консерваторов, выступающий за самостоятельный государственный курс Македонии маловероятна, несмотря на поддержку населения.