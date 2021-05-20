Македонский премьер болгарскому: «Все произошли либо от обезьян, либо от Адама и Евы, а не от болгар»

20.05.2021, Скопье, Алексей Топоров

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев попросил уже бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова объяснить ему мотивы, побудившие режим в Софии «использовать библейские мотивы в споре о национальной идентичности».

Об этом сообщают северомакедонские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно науке, все мы произошли от обезьян, а по вере – все мы произошли от Адама и Евы. А как же так случилось, что только македонцы произошли от болгар?», – спросил Заев, открывая полемику с Борисовым.

Премьер-министр Македонии сказал, что проблема, которая является причиной блокирования Болгарией начала переговоров между Скопье и ЕС, является нелепой, и что ему неясна формулировка, согласно которой Болгария «принимает реальность македонской идентичности и языка», но желает обсуждать «происхождение». Тем самым, в библейском духе отстаивая свое «право первородства».

В то же время Заев отмечает, что состоящая из историков специальная комиссия должна принять решение по всем аспектам болгаро-македонского спора и что решение должно быть найдено для всех исторических личностей.

«Я не отказываюсь от европейской перспективы, потому что у ЕС нет альтернативы», – добавил Заев.

По факту нынешние македонцы являются западной частью болгарского этноса, исторически оказавшейся вне болгарского государства. После Первой Балканской войны населенная болгарами территория Вардарской Македонии, освободившаяся от Османской империи, закрепилась за Сербией (Эгейская Македония была населена преимущественно греками и досталась Греции, Пиринская Македония – Болгарии), впоследствии – за Югославией, а духовно начала окормляться Сербской Православной Церковью.

Сербская монархия до своего фактического падения в начале Второй мировой войны не оставляла попыток мягкой ассимиляции македонских болгар, выдвигая концепцию «оболгаренных сербов», что, в свою очередь, вызывало резкое неприятие местного населения и даже провоцировало партизанскую войну против югославских органов власти.

Годы Второй мировой войны можно считать началом болгаро-«македонского» противостояния, когда пассионарная часть населения Вардарской Македонии, ранее симпатизировавшая Болгарии, перешла под знамена антифашистского сопротивления, в то время как официальная София стала союзницей Третьего Рейха.

Пришедшие к власти в Югославии в 1945 году коммунисты в пику Болгарии, оставшейся после конфликта Сталина и Тито в стане союзников СССР, подхлестнули процесс формирования особой македонской идентичности.

Была создана Социалистическая республика Македония, а также по лекалам украинской и белорусской идентичности в СССР – отдельная македонская нация. А вместе с ними македонский язык, македонская история, и даже «Македонская Православная Церковь», учрежденная при поддержке атеистических властей.

Поле распада Югославии претензии к получившей независимость Македонии предъявила Греция, утверждавшая, что славяне появились на территории исторической Македонии много позже эллинских античных македонцев, а потому не имеют права на подобное название нации и страны. Афины заблокировали вступление государства в ООН, вплоть до того, как Скопье приняло название «Бывшая югославская республика Македония», а флаг с символом античных македонских царей Виргинская звезда был заменен на флаг с изображением солнца.

После Преспанского соглашения 2018 года с Грецией Македония поменяла название на «Северная Македония», после чего ей был открыт путь в НАТО, членом альянса страна стала в 2020 году.

Теперь Болгария блокирует процесс вступления Северной Македонии в ЕС, требуя отказаться от понятий македонский язык, считая его диалектом болгарского языка, признать таких знаковых героев, как один из лидеров антитурецкого восстания Гоце Делчев, исключительно болгарскими героями, и многих других уступок, которые неизбежно приведут к краху национальной идентичности македонских славян.