Македонских полицейских принудят нацепить нашивки на албанском языке

10.08.2020, Скопье, Алексей Топоров

Министр внутренних дел Северной Македонии, этнический албанец Агим Нухиу рассказал о том, что подписал нормативные документы об обязательном использовании албанского языка в эмблемах полицейских подразделений страны.

Об этом глава македонского МВД сообщил в своем профиле в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я подписал нормативные акты об эмблемах полицейской формы и на албанском языке, – написал на своей страничке Нухиу, естественно на албанском. – Дорожная полиция, пограничная служба, вертолетное подразделение полиции, подразделение специального назначения….».

Впоследствии с официальным заявлением по этому поводу выступила и пресс-служба Министерства внутренних дел Северной Македонии.

«В статье 1 Закона об использовании языков в Северной Македонии говорится, что официальным языком на всей территории Республики Северная Македония и в ее международных отношениях является македонский язык и его кириллица. В продолжение той же статьи определено, что второй язык, на котором говорят не менее 20 процентов граждан – албанский, также является официальным языком, как и его алфавит, в соответствии с этим законом.

В соответствии с абзацем 3 статьи 8 указанного закона подчеркивается, что форма одежды полиции, пожарных, медперсонала в Скопье и в муниципалитетах, где не менее 20 процентов граждан говорят на каком-либо официальном языке, кроме македонского, написана на македонском языке и его кириллице, а также на языке, на котором говорят, по крайней мере, 20 процентов граждан Северной Македонии, и его алфавите», – говорится в ведомственном пресс-релизе.

На рабочем столе Нухиу есть место и для албанского флага

Ранее шевроны македонских полицейских были написаны кириллицей, на македонском языке – историческом диалекте болгарского, а также нередко использовалось английское слово Police.

С приходом к власти в 2017 году в стране местного либерального майдана началась ползучая албанизация (это во многом архаичный и довольно пассионарный народ, в первую очередь, США используют его как инструмент давления на балканских славян) Македонии при активной поддержке Запада.