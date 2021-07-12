Макей боится полетов Белавиа в Крым

12.07.2021, Москва, Елена Острякова

Несмотря на беспрецедентно жесткие санкции, которые ввел Запад в отношении Белоруссии, министр иностранных дел этой страны Владимир Макей опасается, что открытие авиасообщения между Минском и Крымом приведет к введению… санкций.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», – сказал Макей.

Воссоединение Крыма с Россией он назвал «вот этой ситуацией» и подчеркнул, что каждый белорус сам принимает решение о поездке, но запрета на посещение полуострова нет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что вопрос авиасообщения между Минском и Симферополем прорабатывается еще 1 июня. Возможно это заявление было связано с тем, что 30 мая Украина прекратила авиасообщения с Белоруссией.