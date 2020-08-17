Макей держит нос по ветру и пока не предаёт Лукашенко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, который считается ставленником Запада в окружении президента Александра Лукашенко, запретил подчиненным проводить пикет в поддержку оппозиции.
Об этом журналистам рассказал инициатор пикета начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Казаченка поддержала только замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева. Они держали в руках листы бумаги, которые должны были символизировать «политику с чистого листа».
«После встречи с министром, я понимаю, что этот лист – скорее всего, приказ о моем увольнении. Сам заявление я писать не собираюсь. К сожалению, родина и государство для господина Макея это разные вещи. Он сказал, что все мы люди государственные, давали присягу, наняты государством, а не какой-то личностьью.
Поэтому, если кто-то не согласен с политикой государства, должен написать заявление. Он сказал, что это его мужская позиция. Он бы поступил так же», – сказал Казаченок.
Ранее действия власти осудили бывший временный поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии Павел Мацукевич и бывший помощник президента и посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня.
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