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24.09.2021 21:45 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Экономика
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Макей грозит Европе голодом из-за санкций ЕС против Белоруссии

Отказ от белорусских калийных удобрений может довести Европу до продовольственного кризиса. Об этом, выступая...

Отказ от белорусских калийных удобрений может довести Европу до продовольственного кризиса.

Об этом, выступая на саммите ООН, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20% рынка, априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве. Дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо приведет к росту их цен и, как следствие, – к росту цен на продукты.

Недопущение белорусский калийных солей на европейский рынок также негативно повлияет на сельскохозяйственный сектор экономики ЕС. Беларусь призывает отказаться от применения санкций, которые не только противоречат выполнению международных обязательств, но и идут в разрез с положениями устава ООН», – сказал Макей.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва присоединится к европейским санкциям против Белоруссии в декабре этого года. На белорусскую продукцию в Клайпедском морском порту приходится более 30% всех портовых товаров. «Беларуськалий» в свое время вложил 30 млн EUR в терминал Birių krovinių terminalas UAB.

РЖД готовы перевезти 12 млн тонн белорусских удобрений к российским портам Ленинградской области и в Мурманск.

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