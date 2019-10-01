Макей ломает комедию. Не знает что такое аэродром подскока?

01.10.2019, Москва, Елена Острякова

Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии «не имеет смысла».

Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью российскому информагентству РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, с учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе. Поэтому нет ни практического, ни политического, ни военного смысла в реализации этого предложения», – сказал Макей.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Белоруссии от размещения российской военной базы.

«Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию», – сказал Лавров.