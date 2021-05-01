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01.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Макей назвал Россию Рашей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, известный своими прозападными взглядами, назвал Россию Рашей в...

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, известный своими прозападными взглядами, назвал Россию Рашей в интервью «Евроньюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая задавала вопросы министру на английском языке в весьма агрессивной манере. Макей отвечал на русском. Кроме «Раши» он не допустил ни одной оговорки.

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«Речь не идет о том, что Раша помогает режиму оставаться у власти. Отнюдь нет. Наши отношения с Россией продиктованы нашим географическим расположением и нашей историей. Россия является нашим соседом. Это мощная держава – и в экономическом, и в военном плане. Эта держава является геополитическим игроком на мировой арене. Это объясняет необходимость выстраивания с этой державой нормальных дружеских отношений»,  – сказал Макей.

Он также отметил, что Белоруссия связана с Россией «многовековой историей человеческих контактов».

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