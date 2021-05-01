Макей назвал Россию Рашей

01.05.2021, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, известный своими прозападными взглядами, назвал Россию Рашей в интервью «Евроньюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая задавала вопросы министру на английском языке в весьма агрессивной манере. Макей отвечал на русском. Кроме «Раши» он не допустил ни одной оговорки.

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«Речь не идет о том, что Раша помогает режиму оставаться у власти. Отнюдь нет. Наши отношения с Россией продиктованы нашим географическим расположением и нашей историей. Россия является нашим соседом. Это мощная держава – и в экономическом, и в военном плане. Эта держава является геополитическим игроком на мировой арене. Это объясняет необходимость выстраивания с этой державой нормальных дружеских отношений», – сказал Макей.

Он также отметил, что Белоруссия связана с Россией «многовековой историей человеческих контактов».