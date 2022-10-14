Макей не исключил, что Путин и Лукашенко обсудили размещение ядерного оружия

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, давая оценку недавним словам президента Польши Анджея Дуды о том, что вопрос размещения в его стране американского ядерного оружия открыт.

«То, что озвучил президент Польши, конечно, может быть, он оговорился, может, эмоционально высказался, но наверняка эти вопросы обсуждались, раз он сказал, что был бы заинтересован в размещении американского ядерного оружия на территории Польши. Это не просто слова. Тут просматривается явное намерение создать еще один очаг напряженности у наших границ. И закрыть на это глаза, конечно, мы не можем», – сказал Макей..

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Он дал понять, что Белоруссии, возможно, не следовало отказываться от ядерного оружия в 1990-е.

«В свое время мы на основании печально известного Будапештского меморандума вывели ядерное оружие с территории Беларуси. Я думаю, что сейчас очень многие бывшие руководители — тогда еще Лукашенко не был президентом — задумываются над тем, правильно ли мы тогда это сделали. Мы тогда поверили обещаниям, упакованным в красивую конфетную обертку Запада: «Мы вас защитим, мы обеспечим ваше спокойное экономическое развитие, и ваша страна будет процветать». Оказалось все с точностью до наоборот. Если бы тогда предположили такое развитие ситуации, такое решение, может быть, и не было бы принято или было принято в обмен на дивиденды для Белоруссии», – подчеркнул министр.

По его словам, нельзя упускать из виду угрожающее заявление Дуды.

«Я знаю, что руководители Белоруссии и России обсуждают эти вопросы, и были озвучены конкретные меры реагирования. Во всяком случае сейчас ряд штурмовиков переоснащены для того, чтобы они могли нести не только обычные боезаряды, но и ядерное оружие. Если действительно ядерное оружие будет размещено на территории соседних с нами стран, то тогда могут быть сделаны и более жесткие шаги», – добавил глава МИД Белоруссии.

У него поинтересовались, имеется ли в виду под более жесткими шагами размещение ядерного оружия.

«Знаете, сегодня никто ничего не может исключать, поэтому я убежден, что наши руководители обсуждали и такие варианты», – ответил Макей.