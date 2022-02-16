Макей отказался комментировать свои отношения с сыном-майданщиком

16.02.2022  19:13 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Дзен, Дипломатия, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал


Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отказался отвечать на вопрос об отношениях со своим старшим сыном Виталием, который в 2020 году поддержал Беломайдан и в знак протеста уволился из МИД.

Там он работал заместителем начальника управления экономического сотрудничества и устойчивого развития, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отказался отвечать на вопрос об отношениях со своим...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Ситуация, связанная с событиями 2020 года, действительно была очень сложной. Политизированная атмосфера наложила отпечаток на некоторые семьи и провела водораздел между близкими людьми.

Что касается моих личных отношений и семьи, я предпочитаю не распространять информацию на сей счет. Это мои личные проблемы, с которыми я должен жить и справляться сам», – сказал Макей.

Сейчас Виталий работает в сфере IT и критикует бывших коллег из МИДа в соцсетях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть