Макей отказался комментировать свои отношения с сыном-майданщиком

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отказался отвечать на вопрос об отношениях со своим старшим сыном Виталием, который в 2020 году поддержал Беломайдан и в знак протеста уволился из МИД.

Там он работал заместителем начальника управления экономического сотрудничества и устойчивого развития, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Ситуация, связанная с событиями 2020 года, действительно была очень сложной. Политизированная атмосфера наложила отпечаток на некоторые семьи и провела водораздел между близкими людьми. Что касается моих личных отношений и семьи, я предпочитаю не распространять информацию на сей счет. Это мои личные проблемы, с которыми я должен жить и справляться сам», – сказал Макей.

Сейчас Виталий работает в сфере IT и критикует бывших коллег из МИДа в соцсетях.