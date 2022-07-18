Макей пообещал неотвратимое возмездие белорусским наемникам в Донбассе

18.07.2022  17:48 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 653
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Граждане Белоруссии, воюющие на стороне Украины, будут обязательно наказаны в уголовном порядке.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане Белоруссии, воюющие на стороне Украины, будут обязательно наказаны в уголовном порядке. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Участие в подобного рода конфликтах в качестве наемников – у нас уголовно наказуемое деяние. К нам поступает информация о задержании и гибели ряда белорусских наемников, которые воюют где-то в Украине. Эти люди наверняка знали, на что идут, что они будут наказаны по законам военного времени тех образований, на территории которых они воюют. Они понимали, что могут получить сполна.

По мере получения официальной информации мы будем думать, но в любом случае возмездие для таких людей будет неотвратимым», – сказал Макей.

Речь идет о подразделении, громко именуемого «полком Калиновского» – формировании, состоящем из активистов Беломайдана, бежавших на Украину. В начале июля при отступлении ВСУ из Лисичанска командир подразделения Иван Марчук («Волат») был убит, еще несколько белорусских боевиков попали в плен в ДНР и сейчас активно дают показания.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть