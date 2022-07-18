Макей пообещал неотвратимое возмездие белорусским наемникам в Донбассе

Граждане Белоруссии, воюющие на стороне Украины, будут обязательно наказаны в уголовном порядке.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Участие в подобного рода конфликтах в качестве наемников – у нас уголовно наказуемое деяние. К нам поступает информация о задержании и гибели ряда белорусских наемников, которые воюют где-то в Украине. Эти люди наверняка знали, на что идут, что они будут наказаны по законам военного времени тех образований, на территории которых они воюют. Они понимали, что могут получить сполна.

По мере получения официальной информации мы будем думать, но в любом случае возмездие для таких людей будет неотвратимым», – сказал Макей.