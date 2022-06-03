Макей проспал сходку змагаров с американским участием под Минском

Ты их в дверь – они в окно. Похоже, именно по такой тактике действует западная «мягкая сила» в Белоруссии. В прошлом году в республике прошла массовая зачистка «третьего сектора» от многочисленных и разношерстных НГО, отрабатывавших гранты западных фондов. Под ликвидацию попали сотни организаций. Изгнаны, разумеется, и представительства самих этих фондов, которые раньше не просто действовали беспрепятственно, но и тесно сотрудничали с властями.

Агентство международного развития США (USAID) было изгнано из Белоруссии еще в конце прошлого года. 20 октября белорусские власти потребовали от США отозвать 20 дипломатов, закрыть отдел связей с общественностью посольства, Американский центр в Минске и офис USAID. Требование было выполнено, и 16 декабря минский офис USAID полностью прекратил свою работу, о чем разослал соответствующие уведомления участникам своих программ.

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Однако, спустя полгода, оказалось, что USAID из Белоруссии, хоть и ушел, но как-то не до конца и сейчас пытается вернуться, используя ООНовское прикрытие. С 17 по 22 июля 2022 года в загородном клубе «Фестивальный» в 40 километрах от столицы планировалось проведение летнего молодежного лагеря «Изучай. Действуй. Поделись». Целевая аудитория – люди 18-25 лет, готовые «менять мир к лучшему». Организатор мероприятия со стороны ООН – Международная организация по миграции, а заявленная тема – проблема торговли людьми.

Мероприятие далеко не первое. Сообщается, что такие лагеря проводились ежегодно и нынешний должен был стать уже шестым. Всего же через них прошло более 4000 человек. Спрашивается, где были все эти люди, обученные и подготовленные при поддержке МОМ во время миграционного кризиса на границах Белоруссии с Польшей и Литвой в прошлом году? Почему проблемами мигрантов занималось государство и провластные общественные объединения, а тысяч волонтеров, обученных на средства USAID и MOM, никто и в глаза не видел?

Может, потому что не тому учили? Вместо того, чтобы заниматься проблемами миграции и торговли людьми, многие из выпускников этих лагерей были замечены во время массовых беспорядков 2020 года, а сейчас покинули страну и способствуют торговле людьми – поставкам «пушечного мяса» для белорусских нацбатов, воюющих на Украине.

Однако в этот раз проведение молодежного лагеря USAID под крышей ООН оказалось под большим вопросом. На анонс мероприятия обратил внимание провластный телеграм-канал «Желтые сливы» и поставил вопрос ребром: «Что еще нужно, чтобы выжечь калёным железом этот гнойник?». Информация быстро разлетелась по патриотическим ресурсам. Разразился скандал.

В результате скандала информацию о летнем лагере для потенциальных «шатателей режима» резко засекретили. Гугл-форму для потенциальных участников удалили, предложив связаться непосредственно с владельцем документа, на страничке в соцсетях со ссылкой на эту гугл-форму. Удалены также видео на Ютубе, где опознаны участники беспорядков. Однако, несмотря на это, от планов проведения лагеря не отказались – он продолжает анонсироваться в соцсетях МОМ. Работают и по личным контактам, задействовав для рекрутинга участников – оставшийся в стране актив прежних и сохранившихся прозападных НГО.

Получится ли? Через полтора месяца увидим. Скорее всего, ООНовская крыша не поможет – скандал получился громкий и для белорусской власти, несмотря на так и не изжитые мечты о многовекторности, допустить мероприятие с участием дискредитировавшей себя и изгнанной из страны организации – потеря лица. Несмотря ни на какие заявленные благие цели.

Так что мероприятие либо пройдет без участия USAID, либо, что более вероятно, не состоится вообще. Да и для белорусского МИДа есть достойная задача – не мешало бы потребовать от американских «партнеров» объяснений за деятельность в Белоруссии организации, которую оттуда изгнали по требованию властей.