Макей с тоской поностальгировал по «праздникам американо-белорусской дружбы»

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей комплиментарно отозвался о мероприятиях, которые проводил совет «Минский диалог» – активно функционировавшая до Беломайдана русофобская диалоговая площадка.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы кто ни пытался связать эту площадку с властью, мы были заинтересованы в сотрудничестве с вами, потому что вы сумели организовать такую площадку, говорили не друг о друге, а друг с другом. Помните, были контакты между правительством Сербии и руководством Косово. Официальные лица Украины и России обсуждали все вопросы связанные с украинским кризисом. Выход, мне кажется, только в попытках найти взаимоприемлемые точки соприкосновения и продвигать настойчиво этот диалог, как бы сложно это ни было. Мы не отказываемся от этой роли и не намерены делать шаги, которые приведут к росту напряженности в нашем регионе», – расплылся Макей.

Он высказался против «деления на наших и не наших, на своих и чужих».

Совет «Минский диалог» известен проведением конференций, на которые приезжали лютые русофобы и натовские «ястребы», открыто заявлявшие о намерении использовать Белоруссию как плацдарм против России. Российские эксперты, приезжавшие на мероприятия «Минского диалога», отмечали хамство в свой адрес со стороны приглашенных западников и называли конференции «праздником американо-белорусской дружбы». Партнером минских организаторов выступал Фонд им. Конрада Аденауэра (Германия).