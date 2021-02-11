Макей в многовекторном раже заменил слоган «Живе Беларусь» на более антироссийский

11.02.2021, Москва, Елена Острякова

Известный своими прозападными взглядами министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей высказался сегодня за переориентацию внешней политики страны в строну приоритетности отношений с Россией и постсоветским пространством.

Однако при этом не удержался и расхвалил пресловутую многовекторность, а также послал тайный сигнал оппозиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, закрепленное в конституции стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует. Предлагается учесть данный аспект при работе над поправками в основной закон нашей страны», – сказал Макей, выступая на Всебелорусском национальном собрании в Минске.

Он заявил, что МИД берет на себя обязательство разработать новую концепцию внешней политики Белоруссии.

При этом Макей убежден, что Белоруссия «должна и далее сохранять приверженность многовекторной внешней политике».

«Все то новое, что мы создали в независимой Белоруссии во многом сделано благодаря сбалансированному внешнеполитическому курсу. Идея парка высоких технологий заимствована из США, индустриальный парк «Великий камень» – совместный проект с Китаем, а запускаем спутники и строим АЭС мы вместе с Россией. Могли бы ли мы гордиться этими проектами, если бы выбрали другие внешнеполитические подходы», – вопрошал Макей.

Он подчеркнул, что понятие многовекторности «не исключает преобладания какого-либо вектора».

«Россия всегда была, есть и будет нашим стратегическим партнером. Поэтому на взаимодействие с этой страной будет направлен основной вектор нашего развития. Выскажу крамольную мысль о корректировке внешнеэкономической формулы: треть-треть-треть (Россия-ЕС-остальной путь –ред.). Страны-соседи, тем более мощные, имеют преимущество. С учетом активизировавшихся интеграционных процессов на постсоветском пространстве было бы правильно сконцентрировать половину нашего экспорта на этом векторе, разделив вторую половину на два других направления», – сказал Макей, но опять не удержался и отметил, что «торговля с Западом является важной, а нередко и незаменимой составляющей торговли Белоруссии».

В заключении министр разразился странным поэтическим пассажем.

«Кто-то переживает, чтобы Беларусь жила. Беларусь живее и буде жить. В отличии от кучки лже-патриотов, глядящих на Беларусь через санкционные прицелы из-за бугра – подавляющее большинство белорусов по-настоящему любит свою родину. И это залог того, что она выстоит и выдержит. «Люблю Беларусь», – должно стать слоганом тех, кто по-настоящему болеет за страну», – сказал Макей.

Националистический сайт «Наша нива» расшифровал тайный сигнал министра: «Люблю Беларусь» – пароль польских мятежников против России под предводительством Винцента Калиновского, которого сделала своим героем белорусская оппозиция.