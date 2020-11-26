Макей высмеял «извращённую логику» Киева, осмелившегося осуждать Белоруссию

26.11.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия расценивает присоединение Украины к европейским санкциям как «абсолютно недружественный шаг и попытку откровенного вмешательства во внутренние дела Беларуси».

Об этом сегодня в Минске на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Присоединение Украины к санкциям Евросоюза – это очередное, на наш взгляд, несамостоятельное решение Украины, которое демонстрирует непоследовательность политики наших южных соседей. А если говорить откровенно, мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом», – сказал Макей.

Он считает, что Европа устала от Украины, и поэтому Украина пытается «изобразить из себя эталоно в плане прав человека».

«Украина не является для нас эталоном и не может выступать ментором по отношению к Белоруссии. Когда они говорят, что заботятся о благе белорусского народа, это вызывает удивление. Они поставили все отношения на паузу, оказывают на так называемый режим давление, чтобы пришла истинная в их понимании демократия, и при этом присоединяются к санкциям.

То есть, они помогают народу и стране через санкции и ужесточение. Мы считаем, что это абсолютно извращенная логика и категорически не приветствуем такой подход», – сказал Макей.

Он подчеркнул, что Белоруссия примет зеркальные меры в отношении Украины и уже разрабатывает санкционный список.

Сегодня посла Украины вызвали в МИД Белоруссии. Ему вручили ноту протеста из-за «антибелорусских акций в отношении посольства Беларуси в Украине».