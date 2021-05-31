Макей заявил, что Украина – лимитроф, а Белоруссия – нет

31.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Белоруссия применит к Украине строго симметричные экономические санкции.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли. Я не буду называть конкретно. Речь об ограничении импорта ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую мы потеряли в нашей торговле с Украиной. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных действий, в том числе со стороны Украины», – сказал Макей.

Он заявил, сославшись на беседы с украинскими дипломатами, что Киев вводит санкции в отношении Белоруссии по указке Запада.

«Не секрет, в неофициальных разговорах наши коллеги откровенно признают, что, многие действия, в том числе и по отношению к Беларуси, предпринимаются по указке извне. Украиной предпринимаются по указке извне», – сказал Макей.

По его мнению, Белоруссия не должна подобно Украине «превратиться в какое-то лимитрофное государство, которое будет смотреть в рот кому-то — неважно, кому-то за океаном или рядом по соседству».

Он также заявил, что у белорусских властей есть доказательства, «что задолго до выборов определенные неправительственные организации отбирали здесь соответствующих лиц с уголовным прошлым, спортивного телосложения, и направляли в соседние страны, где они проходили двухнедельные, трехнедельные курсы по проведению протестных акций, по оказанию сопротивления правоохранительным структурам».

Ранее в подобной деятельности, проводившейся совместно с украинскими спецслужбами, сознался находящийся под следствием бывший депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко. По его словам, в селе Любашевского района на Волыни, в 20 км от границы с Белоруссией, был куплен, отремонтирован и обустроен дом, в котором останавливались представители белорусской оппозиции.