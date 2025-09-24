Макфол: Дело уже не в Украине, союзники могут уйти к Китаю

США должны думать не об интересах Украины, а о собственной репутации.

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я был на Тайване несколько месяцев назад. Нет ни одной группы людей на планете, которая следила бы за этой войной так пристально, как правительство и парламент Тайваня. Потому что они понимают: если мы там капитулируем, то откатимся назад, а это плохо для их безопасности и демократии. Я слышу это по всему миру. Весь мир наблюдает. Если мы отступим, я думаю, что многие страны по всему миру подумают: может быть, мне лучше подстраховаться и больше полагаться на Пекин и меньше на Вашингтон?», – сказал Макфол.

Он продолжил: