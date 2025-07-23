Санкционная политика Запада была слишком прямолинейна и не делала ничего, чтобы стимулировать отток из России перспективных специалистов.

Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю заявил скандально известный бывший посол США в России, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, мы допустили ошибку, не создав больше возможностей для россиян уехать, эмигрировать в Америку и Европу. Мы должны были упростить для них этот путь. Мы сейчас с вами находимся в Кремниевой долине, здесь живёт около 100 тыс. россиян, и я очень рад, что они здесь, потому что они делают мою страну и мою экономику лучше. В России очень много умных людей, мы хотим, чтобы они уезжали. Чтобы, во-первых, помогали развивать наши страны, а во-вторых, чтобы они не помогали Путину и его ВПК, чтобы не шли туда работать. Санкционный режим должен был быть более умным, он должен был различать таких людей, мы должны были создать стимулы, чтобы привлечь их, но вместо этого действовали слишком прямолинейно, мы не делали различий», – сказал Макфол.