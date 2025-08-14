Макфол опасается: Необразованный и корыстный торопыга Трамп проиграет Путину

Бывший посол США в России Майкл Макфол поделился воспоминаниями о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, в которых он принимал участие. У него получился портрет, кардинально отличающийся от того тирана и клептократа, каким рисуют российского лидера либералы всех мастей.

О том, как тяжело придется президенту США Дональду Трампу, он рассказал в интервью украинскому изданию «Киев Индепент», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во-первых, в этих переговорах его больше интересуют идеи, а не сделки и деньги. Он идеолог, он стремится расширить Российскую Империю… Вот что им движет, а не какие-то краткосрочные экономические и политические интересы… Во-вторых, он хорошо разбирается в ситуации. Он знает, где происходят боевые действия во всех этих городах вдоль границы. Он хорошо это знает, особенно, по сравнению с президентом Трампом», – сказал Макфол.

Он также отметил, что Путин хорошо знает историю и имеет привычку долго говорить о событиях 18, 19 и даже 14 века («Я беспокоюсь, что президент Трамп может знать что-то подобное»). По словам дипломата американцы обычно притворяются, что все понимают, кивают, а потом им приходится соглашаться с выводами российского лидера.