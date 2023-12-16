Макфол подстрекает Байдена демонстративно наплевать на Россию

Анатолий Лапин.  
16.12.2023 16:36
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, НАТО, США, Украина


Джо Байдену нужно поддержать идею предоставления членства Украины на юбилейном саммите НАТО, который состоится летом следующего года в Вашингтоне.

Об этом в эфире «Украинского медиа-центра» заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, который сейчас обслуживает интересы Банковой и работает в комиссии с главой Офиса президента Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Джо Байдену нужно поддержать идею предоставления членства Украины на юбилейном саммите НАТО, который состоится...

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 «Я считаю, что они должны были бы воспользоваться саммитом в Вашингтоне, чтобы предоставить формальное приглашение Украины к вступлению. А потом – переговоры, которые могли бы длиться много лет и, возможно, завершились бы, когда война закончилась. Но я думаю, что символичное дать приглашение – это было бы очень важным сигналом, это был бы сигнал о том, что поезд уже на станции, нужно лишь определенное время, чтобы Украина присоединилась», – заявил Макфол.

Как известно, Россия начала СВО после отказа Запада учесть позицию Москвы о недопустимости расширения НАТО на восток.

Украина внесла в свою Конституцию пункт о стратегическом курсе по вступлению в НАТО, несмотря на предостережения со стороны соседней России о недопустимости отказа бывшей советской республики от нейтрального статуса, который был условием признания самостоятельности бывшей УССР со стороны Москвы в 1991 году.

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