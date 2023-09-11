Макфол провёл свежей «морковкой» по губам украинцев

Вадим Москаленко .  
11.09.2023 20:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Страны западного блока должны выдумать и предоставить Украине новый статус – «приглашённой в НАТО», который не особо приблизит её к Альянсу, но зато позволит говорить об очередной «победе».

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил бывший посол США в России, возглавляющий сейчас вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком комиссию по выдумыванию новых санкций Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока должны выдумать и предоставить Украине новый статус – «приглашённой в НАТО»,...

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«На саммите в Вашингтоне, это будет исторический саммит, нужно дать Украине приглашение присоединиться к НАТО», – сказал он, и зал разразился благодарными аплодисментами.

Однако бывший дипломат поспешил поправиться, и уточнил, что новый статус фактически ничего не значит – к реальному вступлению Киев не приблизится.

«Правда, я понимаю, что там будет много чего мелким шрифтом написано, под этим приглашением. Да и приглашение – не членство. Надо понимать разницу.

Ни США, ни другие страны не согласятся принять Украину в НАТО уже в следующем году, когда война будет ещё идти. Потому что это вызовет угрозу применения пятой статьи.

Но мы говорим о приглашении, за которым следует процесс предоставления членства. Это может быть и два, и три года. Это приглашение к процессу, чтобы можно было сказать: «Поезд ушёл, Путин потерял последнюю возможность», – добавил Макфол.

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