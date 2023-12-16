Макфол сокрушается: Путин чувствует себя абсолютно уверенно – договорняка по Украине не будет

Президент России Владимир Путин чувствует себя очень уверенно. Русская армия окопалась, военно-промышленный комплекс работает, а санкции удается обходить. Нет никаких предпосылок того, что в ближайшее время Кремль будет готов к каким-то компромиссам по Украине, по крайней мере, до тех пор, пока к власти в США не придет новый президент.

Об этом в эфире «Украинского медиа-центра» заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол, который сейчас обслуживает интересы Банковой и работает в комиссии с главой Офиса президента Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Он сейчас чувствует себя очень уверенно. Я с ним уже 10 лет не встречался, меня в 14-м году внесли в список санкций, но до того я следил за его карьерой, когда был в правительстве, тоже имел с ним дело – год назад он выглядел очень нервным из-за того, что вы его побеждали на поле боя, он нервничал, я видел, что он очень неуверенный, я таким неуверенным его не видел раньше никогда. А сейчас – нет, сейчас его солдаты окопались… И мы видим сейчас, что, к сожалению, их военно-промышленный комплекс возрождается, предыдущие санкции относительно экспортного контроля – они научились их обходить. Мне, как американцу, очень трагично видеть информацию, что компоненты производства американских компаний находятся в тех ракетах, которые бьют по украинцам. Это действительно большая трагедия. Тут сказали, что много политиков в Америке, которые говорят, что «нужно проводить переговоры с Путиным, договариваться, поскольку, если нет, то вы потеряете Херсон, Одессу, Харьков – лучше сейчас подписать плохое соглашение с ним, чем потом подписывать еще худшее». Я полностью не соглашаюсь и отвергаю этот анализ. Есть определенная наивность американцев, которые говорят об этом, наивность по поводу их видения Путина. Путин не собирается сейчас проводить никакие переговоры. Он считает, что время на его стороне, и он не собирается, по крайней мере, до того, как придет новый президент к власти в США, возможность этого абсолютно нулевая», – заявил Макфол.