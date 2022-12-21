Макфол: США могут остановить экономическую помощь Украине и устать от войны

21.12.2022  14:52 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Запад может потерять интерес к войне на Украине и остановить, как минимум, экономическую помощь этой стране.

Об этом в интервью признанной иноагентом бежавшей из России российской либеральной публицистке Юлии Латыниной заявил экс-посол США в России, бывший помощник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад может потерять интерес к войне на Украине и остановить, как минимум, экономическую помощь...

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По мнению Макфола, президент России Владимир Путин занял выжидающую позицию, рассчитывая на то, что такая тактика заставит Запад устать от конфликта.

«Он рассчитывает, что мы на Западе будем говорить, сколько можно войны, давайте ничего не делать, давайте передумаем об экономической помощи. Военную помощь, я думаю, что мы будем продолжать, а экономическую помощь – я очень беспокоюсь. Особенно [глядя на то], что здесь происходит в Америке политически.

А он [Путин] будет просто ждать и ждать. Во-вторых, он считает, что мы будем терять интерес к этой войне и, может быть, он прав, между прочим, я не знаю. Поэтому условий для переговоров нет сегодня и вряд ли будут в ближайшее время», – заявил Макфол.

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