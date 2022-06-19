Махнем не глядя? Выводы и уроки из истории с «Тайрой»

Новости Украины

Обернувшая скандалом в соцсетях и резко негативной реакцией активной части общества история с освобождением попавшей в плен в Мариуполе нацистки из «Азова» Юлии Паевской по кличке «Тайра» стала хорошим поводом поговорить не сколько о тонкостях и подводных камнях процедуры обмена и сопутствующих ей переговоров (эта тема вообще отдельная и узкоспециальная), сколько о более глобальных вещах. В частности, об алгоритмах отношений общества и генерируемого им общественного мнения с властью. Как на Украине, так и в России.

Для затравки разговора – две важные цитаты. Одна – известного обитателям соцсетей бывшего одессита Игоря Димитриева:

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«Обмен «Тайры» хорошо иллюстрирует разницу в отношении к общественному мнению в двух странах – России и Украине. На Украине стараются отвечать на общественный запрос. Ну, то есть, общество ждёт хоть минимальной «перемоги», и ему, обществу, дают одну из числа тех перемог, которые общество примет. В целом спикеры говорят то, что от них хотят услышать. В России же наоборот – решения часто принимают из скрытых мотивов, а потом обществу поясняют, как к этому нужно относиться. Общественное мнение воспринимается в целом не как руководство к действию, а как вызов, перед которым власти нельзя прогибаться».

И вторая цитата – историка и блогера Ярослава Белоусова:

«Проблема российского начальства в том, что его костяк – из представителей старой советской школы не только не умеет работает с народом в медиапространстве, но и не видит в этом необходимости. Более того, такие люди в этом в принципе никакой проблемы не видят. Поэтому бессмысленно ждать, что эти деятели резко возьмут и исправятся. Обратная связь с гражданским обществом, как и само это общество, считаются данными людьми лишним компонентом машины, непостоянным и ненадежным фактором. Они уверены, что бюрократический аппарат «все сможет». Яркий пример того, как этот аппарат и могущественная армия бездействовали во время развала СССР, видимо, из памяти был вытеснен начисто».

А теперь, пару слов о самой обменянной (на всякий случай, для тех, кто еще в танке): парамедик со стажем, много лет работавшая прикрытием для легализации на Донбассе иностранных наемников, попадавших на фронт в качестве сотрудников гуманитарных миссий или медицинских волонтеров. Подозревается в убийстве семейной пары мариупольцев на глазах у их детей с целью выскользнуть из окружения под видом беженки. На чем, собственно и погорела.

На этом, пожалуй, о самой «Тайре» все. И дальнейший разговор будет не о ней и ее реальных или приписываемых ей преступлений. Будь она хоть Гитлером, эта тема интересна разве что для трибунала (который теперь, видимо, в отношении нее точно не состоится).

Куда более важно другое. Вставшую на дыбы общественность понять можно. Ведь, по сути, что произошло? Возмутил не сам факт обмена, а то, что общество поставили перед фактом, и люди об этом узнали вообще случайно – если бы с похвальбой об удачном обмене не всплыл в соцсети назначенец Зеленского Ермак, об этом в России так никто и не узнал бы.

А, во-вторых, возмутила персона, ушедшая на обмен. Тут произошло один в один то же самое скакание по граблям, что и в начале апреля, когда заранее готовившийся отвод войск с севера Украины был озвучен в аккурат прицепом к известному заявлению Мединского в Стамбуле и – естественно – воспринят обществом, именно как часть капитулянтской сделки.

Что говорило как минимум о глубочайшем наплевательстве российского начальства – и штатского, и военного – к общественному резонансу и к тому «как слово наше отзовется». Хотя информационный компонент в любой войне, тем более – в современной, не менее важен, чем чисто военный. Скорее всего, об этом аспекте даже не думали, по принципу: съедят все, что дадим. А вот – не съели тогда и не хотят «есть» и теперь – в связи с «Тайрой».

Еще один момент и урок для российского начальства. Любое публичное заявление обязывает того, кто его сделал. И если уж назвался груздем – изволь, полезай в известное место. Вот, пишет в сети атакованный возмущенными комментаторами первый зам начальника «медийки» из ДНР Даниилом Безсоновым:

«Засыпали вопросами по этой мрази. Кто-то говорит, что её обмен – фейк. Отвечу. Тайру обменяли. Обменяли на очень серьёзных наших ребят. Почему об этом нет информации с нашей стороны, не знаю. Возможно, есть на то причина. Наши специалисты (несколько человек), которые выполняют сложнейшие задачи глубоко в тылу, в случае обнаружения и пленения, точно заслуживают быть обменянными на одного парамедика, хоть и крайне упоротого».

Так вот же оно, бинго! Ну, обменяли и обменяли. Не вопрос, хотя и вопрос тоже, но ладно, допустим. Но – сразу три других вопроса. Во-первых, почему люди об этом узнали не от нашей стороны, а от противника? Ведь по сути, это информационный гол в свои ворота, дополнительный пиар противнику за собственный счет.

Можно, конечно, сказать, что никто ничему ничего не должен, в том числе – объяснять. Но это крайне недальновидный и глупый подход. Ведь речь идет именно об активной части общества. Она же – ядро сторонников СВО. Потому что широкой массе сонных обывателей одинаково наплевать не только на обмен «Тайры», но и на саму СВО. Выражаясь околофутбольным языком – зачем же обижать собственный фан-сектор?

Далее. Кто же такие эти загадочные «очень серьёзные наши ребята в тылу врага», которых нельзя называть, но ради их вызволения из вражеского плена пошли на столь неоднозначную в имиджевом и пропагандистском плане сделку по обмену не на какого-то рядового Мыколу, а на человека-символ (для той стороны, естественно).

Если таким образом спасли реальных героев, так, где они, почему мы их не видим и не знаем их имена? Страна должна знать своих героев, а не скрывать их. Украинцы, к слову, прекрасно умеют отыгрывать такие вещи. Русские, судя по тому, что мы видим – как-то не очень. Хотя, конечно, я хотел бы в данном случае ошибаться.

И, наконец, главное. Но это уже риторические вопросы не к Безсонову, он-то как раз тут чисто крайний оказался, а обобщенному «начальству вообще». Возвращаясь к слову, которое обязывает. Так вот. Если уж вы запускаете через СМИ маховик демонизации какого-то пленного противника, даете отмашку на съемки о нем фильмов и передач, на появление сотен сюжетов на ТВ и газетных и интернет статей о том, какой он негодяй и военный преступник.

Если, наконец, говорящие головы и эксперты месяцами в один голос уверяют общество в том, какая крупная вражеская рыба попала в наши сети, то должны понимать, что внимание к обмену именно этой рыбины будет приковано вдвойне, если не втройне.

И если уж на кого ее и менять, то на столь же зеркально знакового человека для нас. Иначе будет как у Салтыкова-Щедрина с его медведем на воеводстве: от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел.

Да-да. Именно так. Сколько раз за эти месяцы говорили «халва» (зачеркнуто) про смертную казнь для нацистских преступников с «Азовстали». И что? Пока что реально ее присудили какому-то непонятному и никому не известному «Али-Бабе» из Марокко и двум британцам, имена которых никому в России ни о чем не говорят.

А распиаренная из каждого интернет-утюга, образцово-показательная злодейка из «Азова» от наказания ушла. Она-то с ее-то бэкграундом – уж точно не «простой парамедик, пусть и упоротый». А если так, то тогда, может, изначально не стоило так громко говорить о ее злодеяниях? А то, знаете, воспитательный эффект получился как-то не очень.

И, глядя на произошедшее, а затем читая у того же Безсонова, о том «Будут ли отправлять на обмен ублюдков из Азова – не будут!» – и хочешь поверить – но уже сложно. Червячок сомнения грызет.