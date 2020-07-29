29.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Махнул рукой: Лукашенко уже не скрывает проблемы со здоровьем


Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил сегодняшнее заседание Совбеза с забинтованной рукой.

Это отчетливо видно на официальных фото и видео, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белорусские журналисты рассмотрели, что из бинта торчит катетер.

Подозрения о том, что президент Белоруссии нездоров, появлялись и раньше.

Слухи о его госпитализации распространялись в интернете после недавнего визита в Минск российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Отмечали, что членом делегации был замминистра экономразвития Михаил Бабич, которого Лукашенко в свое время «отослал» с должности посла в Минске. Его возвращение могло, дескать, «добить нервную систему» президента.


Однако еще до встречи с Мишустиным и Бабичем Лукашенко не выглядел здоровым. Он с трудом спускался по лестнице на концерте «Славянский базар» в Витебске.

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