Махровая сербофобка стала «президентом» Косово

05.04.2021, Белград, Алексей Топоров

За кандидатуру экс-спикера косовского «парламента» Вьосу Османи проголосвал 71 депутат из присутствовавших 82, за ее оппонента не проголосовал никто.

Вьоса Османи является креатурой демократической администрации США и близким партнером «премьер-министра» Косово, паналбанца Альбина Курти.

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«Сегодняшний день для Косово – это день, когда исполняется ваша воля, ваши избранные представители ставят печать одной из лучших моделей демократии, – выступила с исполненной пафоса речью после принесения присяги Вьоса Османи. – Это день, когда мы свидетельствуем, что можем противостоять вызовам. Сегодня мы завершаем новую историю, которую начали писать 14 февраля (в день парламентских выборов в Косово, поскольку «президента» края избирает парламент – ред.). Сегодня Косово избрало еще одного президента, женщину. Надеюсь, вы запомните мои слова: каждая мечта может стать реальностью».

Османи и Курти.

Избрание Османи не без удовольствия прокомментировал и ее ближайший соратник, «премьер-министр» Косово и лидер паналбанского движения «Самоопределение», получившего большинство в косовском «парламенте» по итогам выборов 14 февраля, Альбин Курти:

«Благодарю всех депутатов, проголосовавших за избрание нового президента, – написал Курти в своем твиттер. – Мы завершили создание наших государственных институтов и вступили в новую область устойчивости и процветания народа Косово. Я поздравляю Вьосу Османи с избранием президентом Косово».

Одними из первых Османи поздравили посол США в Косово Филипп Коснетт и переговорщица ЕС по Косово, лоббист режима Приштины Виола фон Крамон.

В свою очередь оказавшийся за бортом политического процесса экс-боевик «Армии освобождения Косово» (UCK), военный преступник и лидер Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай заявил, что Османи победила благодаря купленным голосам.

Вьоса Османи является последовательной сторонницей Албина Курти, ради которого со скандалом покинула свою прошлую партию Демократическая лига Косово. Впрочем, в кулуарах говорят о том, что это произошло после того, как ДЛК пошла на сотрудничество с республиканской администрацией прошлого президента США, а демократам удалось перекупить амбициозную женщину-политика. Также, как и Курти Османи является бескомпромиссным сербофобом, неоднократно заявляя о том, что переговоры с Сербии уместны только после того, как Белград заплатит репарации за «агрессию» и «военные преступления», а также принесет публичные извинения Приштине.