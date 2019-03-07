«Махровые черти в нечищеных туфлях», – очевидец об окружении Порошенко

07.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко привёл с собой во власть людей без вкуса, чувства стиля, без истории, рода и племени. Об этом в эфире онлайн-студии «CapitalTV» заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я чуть-чуть видел Кравчука, я видел хорошо Кучму, я видел ещё лучше Ющенко, я прекрасно видел изнутри Януковича, но таких махровых чертей, которые пришли вместе с Порошенко, я не видел никогда. Это просто уму непостижимо, это люди без вкуса, без стиля, без истории, без рода, без племени.

Они даже не могут понять, что они делают, им кажется, что это красиво. Они собираются на Венский бал, знают, что нужна бабочка, соответствующая рубашка и смокинг, они это всё купили, но они сверху повязывают махеровый шарф, одевают ондатровую шапку, потому что они считают, что так модно. И идут в грязных, нечищеных туфлях. Поэтому мне сложно понять ход их мыслей, они мыслят по-другому», – рассказал Добкин.