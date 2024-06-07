Макрон боится капитуляции Украины

Пока Россия продолжает наступление, переговоров о мире на Украине быть не может. Об этом местным журналистам заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Макрона, главная задача – это не допустить капитуляции Украины.

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«Мир – это не может быть капитуляция Украины. Я слышу, как многие люди говорят: «Давайте заключим мир и все закончится там, где оно есть, а затем украинцам просто нужно с этим согласиться. Президент Путин сказал, что он согласен». Это – капитуляция, и это не прочный мир, потому что это мир, который признает свершившийся факт, закон сильнейшего и на следующий день он подвергает всех нас опасности. Потому что, кто сказал, что Россия на этом остановится. Мы уверены в обратном. Россия находится у наших границ, поэтому единственный мир, который мы защищаем, – это мир, который достигается путем переговоров между двумя сторонами и который позволяет уважать международное право и который в рамках международного права дает место мирному процессу на Донбассе, в этом восточном регионе, который был захвачен, до Крыма путем переговоров», – сказал президент Франции.

«Поэтому, чтобы точно ответить на ваш вопрос, мир должен быть достигнут путем переговоров, которые должны состояться в определенный момент. Этого момента еще нет, поскольку Россия продолжает наступать, продолжает вторгаться. Момент может наступить только в том случае, если Украина будет сопротивляться. Поэтому, если бы мы не сделали этого – европейцы, американцы, канадцы, японцы и все те, кто помогал в течение последних двух лет, если бы мы не сделали этого, Украина уже была бы российским сателлитом, она была бы захвачена», – заявил Макрон.