Макрон дал интервью: Париж будет действовать против России исподтишка

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Эммануэль Макрон дал 30-минутное интервью накануне встречи с лидерами Германии и Польши, где должны обсуждаться дальнейшие меры по поддержке Украины, ведущей войну с Россией.

Французский президент предпочел уклончивые формулировки, отвечая на вопрос о возможности отправки войск на Украину. Из его ответов становится ясно, что Париж будет действовать исподтишка, но поддержит передачу более мощных вооружений террористам в Киеве.

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«Мы не уверены, что сделаем это. Мы не находимся в такой ситуации в настоящее время, но мы не исключаем этот вариант на данный момент», – сказал Макрон об отправке войск на Украину.

Однако тут же он упомянул о готовности пойти на «любые средства».

«Сегодня, чтобы установить мир в Украине, не нужно быть слабым, и поэтому мы должны трезво взглянуть на ситуацию и должны с решимостью, волей, мужеством сказать что мы готовы пойти на любые средства для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила».

По его словам, «ситуация на восточном фронте крайне хрупкая». Те, кто ставит «ограничения» на поддержку Украины, «делают выбор в пользу поражения»,

«Мир – это не капитуляция Украины», – добавил Макрон.

При этом по его словам Франция рассматривает возможность «развертывания на Украине» производства боеприпасов. Макрон признал, что «у нас нет оборонной промышленности, подходящей для войны высокой территориальной интенсивности».

Он упомянул, говоря о Владимире Путине, «человека, который перешел все границы».

Макрон уточнил, что больше не разговаривает с российским президентом «уже несколько месяцев». «Я разговаривал с ним всякий раз, когда это было необходимо».

Он так оправдывает вмешательство Парижа в происходящее у границ России:

«Война идет на европейской земле. Расстояние между Страсбургом и Львовом составляет менее 1500 километров. Это не выдумка, и это недалеко от нас».

«У нас есть цель: Россия не может и не должна выиграть эту войну», – еще раз объявил Макрон.