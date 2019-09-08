Макрон дал санкцию на капитуляцию и распад Украины

08.09.2019, Вашингтон, Владимир Гладков

Киеву больше не следует рассчитывать на поддержку Запада в противостоянии с Россией. Виноват в этом сам украинский президент Владимир Зеленский.

Такое мнение в эфире телеканала «Espreso TV» высказал сбежавший в США российский либерал Андрей Пионтковский, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лицемерные рассуждения о «Европе от Лиссабона до Владивостока» скрывают совершенно другой процесс, который в разгаре – Азии от Владивостока до Калининграда, включая всю Украину. На это дает Путину санкцию Макрон.

Но я бы не ограничивался одним Макроном. Украина в последнее время буквально на глаза терпит очень серьезное внешнеполитическое поражение, радикально изменяются позиции её союзников. Меркель молчит, ну, бабушка уже уходит на пенсию. Макрон взял на себя инициативу озвучивать позицию Европы с извечным французским тщеславием.

Но изменилась американская позиция. Было ясно всегда, что Трамп – человек, крайне благожелательный Путину, но он был практически отстранен американским истеблишментом от украинской повестки дня. Украину очень жестко поддерживал весь Конгресс, позицию озвучивал большой друг Украины Волкер, а вот Трамп оживился в последнее время, он передает инициативу Болтону, который был в Киеве, энергичнее, чем Макрон, выступает за возвращение Путина в «Большую восьмерку».

Это результат обвала позиции Запада, результат безответственной демагогии коллективного Зеленского во время предвыборной кампании и уже после прихода к власти о борьбе с так называемой «партией войны».

Ведь вся технология избирательной кампании была построена на том, что есть замечательная «партия мира», которая борется с правящей в Украине «партией войны», которая во всем виновата.

И в какое же положение эта риторика ставила западных союзников Украины? Дело не в персоналии Порошенко, а в украинском государстве. Если оно вело политику войны в течение пяти лет, если оно виновно в этом конфликте, то как бы соучастниками этого преступления были западные союзники, поддерживающие Украину.

А Запад никогда не будет более проукраинским, чем само украинское руководство», – пояснил оратор.

По словам Пионтковского, теперь в рамках «нормандского формата» Запад будет подталкивать Украину выполнять подписанные ранее Минские договоренности, что может привести к распаду страны изнутри.

«Практически достигнуто, если не соглашение, то понимание между западными партнерами России о контурах ближайшей встречи «нормандского формата» – это согласие с путинской интерпретацией Минских соглашений, – то есть, особый статус Донбасса и вталкивание этой раковой опухоли, ничего не изменяя в «лугандонии», сохраняя тех же самых бандитов, сохраняя полный контроль российских военных и спецслужб, легитимизовать эту территорию с точки зрения украинского законодательства, объявить её частью Украины, тем самым, открыв путь к расчленению Украины, формально требуя это зафиксировать в изменении в Конституции с введением особого статуса этих территорий – все, чему проклинаемая «партия войны» достаточно успешно сопротивлялась в течение этих лет…

Украина превращается в государство без государственных границ. Эта территория становится частью Украины и способна расползаться как угодно.

Например, совершенно очевидно, что следующим шагом у них будет расширение этой «лугандонии» с особым статусом до формальных границ бывшей Луганской и Донецкой областей. Эти планы выдает указ Путина о том, что на всей территории этих областей будут выдаваться российские паспорта и так далее. Это капитуляция Украины», – сокрушается беглый либерал.