Новости Украины

Эммануэль Макрон перед президентскими выборами во Франции продолжает играть в игру по «спасению мира» и остановке войны в Донбассе. Поэтому он в который раз обсуждает тему Минских соглашений с Владимиром Путиным.

Только сделать французский лидер в нынешней ситуации должен другое – взять за жабры Владимира Зеленского и заставить его выполнять условия Минска-2. В противном случае мир в Донбассе достигнут не будет.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Владимир Путин в разговоре с Макроном чётко обозначил причины резкого обострения военных действий в Донбассе – «провокации украинских силовиков» и накачка натовскими странами Украины современным вооружением боеприпасами. Наиболее показательно в этом контексте выглядит поставка на Украину со стороны Нидерландов снайперских винтовок, пулемётов с оптическим прицелом, автоматов и пистолетов.

Такая нарочито показательная оружейная общность стран-участниц НАТО говорит о том, что в «незалежной» всё готово для массированных обстрелов ЛДНР и провокаций на российской территории. Стоит ли говорить о том, что мирное решение конфликта в Донбассе исключено украинской стороной и её сюзеренами от слова совсем? Запад наполняет Украину оружием, которое должно стрелять на поражение. Очень глупо в разговорах об Украине без Украины смотрится Зеленский, который занимается откровенным забалтыванием мирного урегулирования конфликта. Ведь мир на Украине, по большому счёту, находится в руках Владимира Зеленского. Ему достаточно отдать соответствующий приказ воякам, начать поступательно выполнять Минские соглашения, – и кровопролитие прекратится. Но вместо этого Зе отдаёт приказ – стрелять по Республикам. Главная мишень в крупнокалиберном Зе-тире – мирные жители Донбасса.

Показательной является цепочка созвонов Макрона после разговора с Путиным. Он позвонил Зеленскому, а затем Джонсону. Так понимаю, что Борису Джонсону Макрон отчитался о ранее проведённых переговорах с российским лидером и сверил очередной антироссийский темник. Ведь диалог с президентом Франции по какой-то причине наделил британского премьера правом (!) заявлять о том, что России и Украине необходимо выполнять Минские соглашения.

Украине – да, выполнять соглашения архинеобходимо, об этом ведётся разговор много лет. Но только результатов нет. При этом приписывание РФ участие во внутриукраинском конфликте – это проявление политической дисфункции коллективного Запада, которого российская сторона неоднократно поправляла в некорректных формулировках. И, если такие заявления Джонсона делаются после кляузы Макрона, то, как раз таки Францию, как гаранта Украины в части выполнения Минска-2, нужно отнести к соучастникам украинских преступлений в Донбассе.

Вишенкой на «торте отчётностей Макрона перед западными хозяевами» стал его звонок Байдену. По сути, такие реверансы французского лидера перед Джонсоном и «сонным Джо» мало отличают его от услужливого Зеленского. Сразу видна вассальская школа.

Зе-слуга тем временем продолжает искать возможности для встречи с Владимиром Путиным. А что, даже чисто гипотетически, принесёт такая встреча? Ничего. Зе в очередной раз даст обещания и их не выполнит. Поэтому можно говорить о том, что Зеленский полностью утратил останки политического и человеческого авторитета.

Показательными в этом аспекте являются слова Дмитрия Пескова касаемо того, что «Путин сейчас имеет все основания не рассматривать Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минские соглашения».

Иными словами, Зеленский перешёл в ранг Порошенко, который в бытность кровавым президентом названивал в Кремль, а в ответ слышал лишь гудки. Потому что Путин «не намерен участвовать в его нехитрых комбинациях». И Порошенко, и Зеленский – фигуры несамостоятельные, диалоги с ними бессмысленны.

Подчеркну, что украинский преЗЕдент должен искать встречи с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.