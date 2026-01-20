Макрон геть! – Лавров намекнул французам, что их окончательно вышвырнут из Африки

Запад по-прежнему эксплуатирует страны Африки, лишь формально предоставив им «независимость», заявил на брифинге глава МИД РФ Сергей Лавров.

Это осознание укрепляется сейчас на африканском континенте . Мы это повседневно чувствуем из наших многочисленных контактов с африканскими странами», – сказал министр.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сигнал Лаврова, всего скорее, адресован Франции, которая теряет свои позиции на Черном континенте, пояснил «ПолитНавигатору» Сергей Мельник, автор канала «Индекс Африки».

Он напоминает, что за последнее время Париж потерял половину своего торгового влияния в Африке. Однако эксперт указал, что ведущие позиции иностранного игрока на континенте заняла не Россия, а Китай (17% рынка), доля же Франции снизилась до 4,2%. И даже союзная Белоруссия действует более системно, чем российское государство, говорит Мельник.

«Сейчас мы уже «оторвали» от французского влияния как минимум страны Сахельского Альянса, это Мали, Нигер и Буркина-Фасо, у нас прекрасное сотрудничество в ЦАР. При этом нельзя сказать, что Россия наступает именно на французские позиции, просто Франция, в отличие от США, оказалась неспособна сохранить уже имеющееся влияние. Мы начали экономическое сотрудничество с Сенегалом, Камеруном, Зимбабве, Экваториальной Гвинеей.

Что касается поставок продовольствия, в первую очередь – пшеницы, то Россия уже выдавила Францию с таких традиционных для нее рынков сбыта как Марокко, Алжир и Тунис.

Алжир в этом плане можно выделить особенно, он полностью отказался в прошедшем году от французских контрактов в пользу российских.

Не спит и союзная нам Беларусь – они сделали ставку на машиностроение, Зимбабве и Нигерия уже работают на белорусской технике, на очереди Танзания, а в том же Алжире в ближайшее время запустят белорусский машиностроительный завод.

Основная проблема экономического сотрудничества в странах Африки и «атаки» на французские позиции – это высокие риски для частного российского капитала, не прикрытые госгарантиями, а также отсутствие сформированного альтернативного рынка сбыта для африканской продукции в России. Ведь сейчас именно страны ЕС – основной рынок для африканских стран. И если и можно говорить о выдавливании европейцев из бывших колоний, то заменяют их чаще китайские, индийские, а теперь активизировались еще и турецкие компании, причем с полной господдержкой и открытием соответствующих рынков сбыта продукции».