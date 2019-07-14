Макрон готов поддержать возвращение сербских анклавов Косово, – СМИ

14.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Франции Эммануил Макрон готов поддержать раздел Косово по этническому принципу в качестве возможного компромисса между Белградом и Приштиной. При этом Ангела Меркель на данный момент не разделяет мнения французского коллеги по данному вопросу, и единого видения ситуации у лидеров Евросоюза пока нет.

Об этом накануне переговоров президентов Сербии и Франции сообщило агентство «France-pressе».

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«Париж открыт для такого подхода, в то время как Берлин чувствует, что он может открыть «ящик Пандоры» для национализма», – утверждают французские журналисты.

AFP также заявляет, что вторым деликатным вопросом будет перспектива членства Сербии в Евросоюзе. Напомним, сам Макрон ранее неоднократно заявлял о невозможности расширения ЕС в ближайшее время. До 2025 года речи о вступлении любой страны в Евросоюз не запланировано, предупреждал ранее еврокомиссар Йоханнес Хан.

«Президент Макрон поддерживает европейскую перспективу Балкан, но также говорит о том, что это вступление произойдет только после реформирования ЕС, что для Сербии было бы хорошим решением. Елисейский дворец считает, что ЕС из-за его тяжелой работы с 28 странами в настоящее время не в состоянии принять новое расширение», – пишет AFP, добавляя, что Макрон, тем не менее, приезжает в Белград с целью «укрепить ослабленные отношения» с Сербией.

«Париж и Белград должны также преодолеть неудобную ситуацию, связанную с провалом работы французского протокола 11 ноября прошлого года на церемонии в Париже по случаю столетия прекращения огня в Первой мировой войне 1918 года, которая разозлила Сербию. Тогда президент Александр Вучич был помещен в группу гостей второго уровня, а так называемый президент Косово Хашим Тачи занял место на главной трибуне вместе с Эммануэлем Макроном, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Другим разногласием стал отказ французской стороны в апреле 2017 года передать «премьер-министра Косово» Рамуша Харадиная судебной системе Сербии, где его ожидает обвинение в военных преступлениях во время конфликта в Косово», – заключает агентство «France-pressе».

При этом Франция не собирается заставлять Белград признать независимость Косово, утверждает Жан-Кристоф Буисон, редактор «Figaro».

«Макрон показал, что хочет проявить инициативу и предпринять новые шаги в решении косовской проблемы. Франция признала независимое Косово, но Макрон не будет оказывать давление на Сербию, пока сербы в этой провинции не станут полностью равны с албанцами, пока они не будут пользоваться всеми правами, и пока они не будут жить в мире и безопасности», – сообщил французский журналист телеканалу RTV.

«Я думаю, что визит Макрона должен загладить прошлые инциденты», – подчеркнул Буисон.

Официальный Париж также резко выступает против либерализации визового режима для албанцев, совместно с Бельгией и Нидерландами. Причина опасений Парижа – угроза очередной волны эмигрантов, исповедующих ислам.

«Сербия может многого ожидать от этого визита в экономическом и политическом плане. Прежде всего, мы должны ожидать продолжения экономического сотрудничества, потому что вместе с Макроном приедет делегация бизнесменов, и помимо новых экономических контрактов, можно ожидать начала конкретных работ по строительству метро и вопросу дальнейших инвестиций Франции в инфраструктуру и энергетику Сербии … Когда речь идет о Косово, Макрон может выступить с предложением отменить 100% пошлину, введенную в одностороннем порядке косовскими властями, и возобновить диалог между Белградом и Приштиной. Франция и Германия, если они действительно смогут надавить на Приштину, могут привести к отмене пошлины. Хотя Приштина слушает только Америку, Европа в финансовом и политическом отношении присутствует в Косово», – сказал в интервью Informer эксперт Слободан Зечевич из Института европейских исследований.