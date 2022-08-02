Макрон грозится разоблачить «преступления российской армии» с помощью теста ДНК

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Новости Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон разразился очередной порцией обвинений в адрес России и ее армии, пригрозив последней, что ее действия на Украине «не останутся безнаказанными».

Об этом Макрон написал в Facebook.

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«Российские вооруженные силы должны знать, что военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными. Команда французских экспертов уже оказала помощь на площадке, а мы передали мобильную лабораторию тестирования ДНК», – отметил Макрон.

Также он приветствовал выход первого судна с украинским зерном в море.

«Отправка из Одесского порта первого судна, перевозящего украинские зерновые — хорошая новость. Продолжаются европейские усилия по экспорту украинского зерна сухопутных и речных маршрутов», – добавил Макрон.

Отметим, что этому заявлению Макрона предшествовал его полуторчасовой телефонный разговор с Владимиром Зеленским, подробности которого стали известны благодаря пресс-службе Банковой.

«В рамках постоянного диалога Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предметные переговоры продолжались полтора часа», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.

Согласно сообщению, Зеленский отметил важную роль Парижа и лично Макрона в принятии во время председательства Франции в ЕС исторического решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Он также поблагодарил за участие первой леди Франции Брижит Макрон во втором киевском саммите первых леди и джентльменов 23 июля 2022 года.

Глава киевского режима также отчитался лидеру Франции о ходе противодействия России и ситуации на поле боя.

«Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Еленовке – свидетельство этому», – утверждает Зеленский, пблагодаря Францию ​​за «решительное осуждение этого преступления и готовность содействовать привлечению виновных к ответственности».

Также Зеленский выразил благодарность Парижу за направление на Украину группы медиков и жандармов для “установления фактов преступлений России”.

Зеленский пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите так называемой «Крымской платформы» 23 августа нынешнего года.