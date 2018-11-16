Макрон и Меркель сходят на нет

16.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Дав добро на массовый приток беженцев-арабов, канцлер Германии Ангела Меркель подписала себе смертный приговор.

Об этом в эфире канала «UkrlifeTV» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очевидно, что христианские демократы теряют свой статус народной партии Германии также, как и социал-демократы. Меркель не слепая, она это понимает, что во многом это связано с ее персоной. Она понимает, что в большинстве случаев отвержение ее фигуры связано с кризисом беженцев, который произошёл в Германии три года тому назад, когда именно госпожа Меркель открыла границу почти двум миллионам арабов, которые при побеге из Турции в Европу оказались при закрытых дверях, их никто не пускал, а Меркель по гуманитарным соображениям сказала: «Я вас приму». Она была против того, чтобы в Европе были новые стены. Таким образом она хотела войти в историю как в своё время это сделал Гельмут Коль, который был причастен к разрушению Берлинской стены», – пояснил политолог.

Он подчеркнул, что тот, кто будет избран главой ХДС, имеет все шансы стать канцлером Германии.

«Важно знать, что тот человек, который будет избран председателем ХДС, фактически имеет 90-процентные шансы в Германии стать канцлером. Тот, кто им будет, автоматически, можно сказать, будет избран на пост канцлера самое позднее в 2021 году. Вот к этому нужно готовиться. Это важно для Украины, ведь избирается не только лидер Германии, но и негласный лидер Европы. Потому уход Меркель и ее замена уже сейчас являются предметом дискуссий и дебатов», – отметил Рар.

Отвечая на вопрос ведущей о том, годится ли президент Франции Эммануэль Макрон на должность «спасителя Европы», политолог дал отрицательный ответ, назвав Макрона недостаточно опытным и слишком самовлюбленным.

“Фактически Макрон сходит на нет, так же, как и госпожа Меркель. Далеко не факт, что он сможет выиграть следующие выборы на пост президента Франции», – подытожил политолог.