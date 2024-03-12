Макрон играет дохлыми мышцами перед США, грозясь отправить войска на Украину – американский морпех

Анатолий Лапин.  
12.03.2024 17:49
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина, Франция


Говоря о возможной отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон лишь играет мышцами, но не имеет возможности реализовать свои слова.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Говоря о возможной отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон лишь играет мышцами,...

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По мнению Риттера, Макрон таким образом посылает сигналы США – он разозлен, что Штаты слишком активно пытаются переложить ответственность за Украину на европейских союзников.

«Вы ставите Макрона и Шольца в неловкое положение, и именно Макрон чрезвычайно смущен этим. Соединенные Штаты оставили его в подвешенном состоянии, и именно поэтому он говорит вещи, призванные создать впечатление сильной Франции, что Франция справится с этим в одиночку, Франция пошлет войска.

Суть в том, что он не может этого сделать. Я имею в виду, что войска, доступные ему для немедленного развертывания, – это французская бригада или ее передовые подразделения. На самом деле, это усиленный батальон в Румынии, но это – силы, назначенные НАТО и вывести их из состава НАТО было бы ужасно сложно. А логистика внутри Украины была бы ужасно опасной. И тогда лучшее, что могла бы сделать Франция – это увеличить численность войск на 1215 человек на длительный период, потому что сейчас они не готовы.

Так что Франция, знаете ли, напрягает мускулы, но не в состоянии делать в соответствии с этим. Но Макрон смущен, он в ярости, поэтому он делает вещи, которые могут быть истолкованы как паника. На самом деле, он просто посылает сигнал Соединенным Штатам о том, что «вы поступили неправильно». И он ставит США в неловкое положение, но в конце концов мы увидим, что Франция смягчит свою позицию, потому что, как сказал министр обороны Франции: «У нас нет войск. Так что не имеет значения, чего хочет президент – мы не можем этого сделать», – заключил Риттер.

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