Макрон хочет и готов ввести войска на Украину, грозя ядерным оружием

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ввести войска на Украину сразу после заключения мирного соглашения.

Об этом он заявил в прямом телеобращении к нации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только будет подписано мирное соглашение, чтобы предотвратить новое вторжение России на Украину, нам нужно будет подготовиться. Это потребует долгосрочных обязательств перед украинскими военными и, возможно, развертывания европейских сил. Россия это увидит. Наши силы будут там, если это потребуется для обеспечения мира, но не раньше, чем будет подписано мирное соглашение», – вещал Макрон.

Он назвал Россию «реальной угрозой для Франции и Европы». Макрон обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что он «нарушает наши границы на суше, на море и в космосе, чтобы убивать оппонентов, манипулировать выборами, взламывать системы больниц».

Французский президент посетовал на то, что США изменили свою позицию и вводят пошлины против Европы, и призвал членов ЕС увеличить военные расходы. Со своей стороны Макрон пообещал в случае необходимости задействовать ядерное оружие.

«А значит, в ближайшие несколько лет в странах ЕС начнется гонка вооружений, которая приведет и так нищающую Европу к еще большему обеднению. И все это будет положено на алтарь сохранения нацистского режима на Украине и … противоборства с Трампом. Нескучное время нас всех ждет в ближайшие лет десять. Причем в т.ч. и европейцев, которые привыкли к совершенно другому укладу. Но ничего, пора пробуждаться. И, если надо, погибнуть, следуя в кильватере политики американских «демократов», – прокомментировал выступление Макрона в своем тгк военный эксперт Юрий Подоляка.

Другие комментаторы расценили агрессивный демарш француза почти как объявление войны России.

«Речь Макрона состояла на четверть из лжи. В общем, чего Макрон еще не сделал, это не объявил войну России прямо сейчас. Но зато дал понять, что может сделать это вскоре. Такой вот петушок», – пишет политолог Павел Данилин.

«Заявлять в наше время об использовании ядерного щита – верх усложнения любых переговоров и лишь дополнительное напряжение стран с ЯО. ЕС поверил, что сможет собраться с силами и решить свои стратегические планы на украинском кейсе. Как бы Зеленский с такой публичной поддержкой не потерял голову и не натворил проблем», – считает медиатехнолог Рамиль Харисов.

«Макрон сделал заявку на лидерство в коалиции еврорейха для большой войны с Россией. Но пока что дотратят украинцев. Англо-саксы смотрят издалека и снова потирают ручки», – успокаивает политолог Иван Скориков.

Журналист Дмитрий Борисенко полагает, что такая задиристость может дорого обойтись Франции.

«Макрон утверждает, что Россия стала “угрозой” для Франции и Европы. Походу условная встреча русских с американцами может быть не только на Эльбе, но и на Сене», – написал он.

«Сегодня Макрон развалил НАТО. Запомните этот день», – пророчит американист Валентин Богданов.