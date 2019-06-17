Макрон хочет вернуть Россию в ПАСЕ, но на условиях пассивности

17.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Франция выступает за возвращение России в ПАСЕ, однако не хочет, чтобы при этом Москва «действовала в качестве активного члена».

Об этом ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно принадлежности России к Совету Европы – это не должно рассматриваться как санкция, потому что от этой санкции страдает не российское государство, а россияне. Потому что принадлежность к ПАСЕ означает для российских граждан принадлежность к юридической сфере, даёт возможность подавать заявления против РФ, когда она не исполняет права.

Именно поэтому мы с Финляндией начали процесс консультации для того, чтобы вернуть в полной мере Россию, чтобы она могла, во-первых, платить взносы, и при этом не действовать в качестве активного члена, то есть идётся о нормализации, мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что это будет вредить интересам граждан России, и мы хотим обеспечить ихнюю возможность отстаивать свои права», – сказал он.

Напомним, что РФ была лишена права голоса в ПАСЕ после событий 2014 года в Крыму.

В ответ в знак протеста с июля 2014 года делегация России отказывается от участия в заседаниях ПАСЕ. Москва также прекратила выплату членских взносов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и полномочий комиссара СЕ по правам человека, поскольку российская делегация не участвует в голосовании за их кандидатуры.

«Поскольку мы не голосовали за судей Европейского суда, то теперь мы не должны слушаться этого Европейского суда. Кроме того, если наши делегаты не будут голосовать в июне за нового генерального секретаря Совета Европы, то это тоже для нас несуществующий институт», – уверял ранее российский политолог Сергей Марков.