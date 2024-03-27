Макрон хочет заморозки, но Москва будет говорить только с Вашингтоном

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западе не считают, что НАТО станет стороной конфликта, если Франция введёт войска на Украину.

Об этом в эфире интерент-канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Эксперта спросили, как сочетается агрессивная внешнеполитическая риторика Макрона и заявления после теракта в Подмосковье о том, что Франция намерена расширить сотрудничество с Москвой в борьбе с группировками запрещённой в РФ ИГИЛ: «Мы знаем, насколько глубоко это ранит Россию».

«Кто смотрел интервью Макрона украинским СМИ, тот не удивится такого рода заявлениям. Фактически Макрон предлагал Путину – или согласитесь на замораживание конфликта, или мы дадим Украине войска, повысим ставки в этой ситуации. Такое у меня сложилось впечатление, потому что «мир» он сказал раз пятнадцать. Возможно, за Макроном стоит и позиция Китая, у Китая и Франции сегодня сложились особые отношения. Возможно, Макрон предлагает таким образом России сделку. Не по Украине, а, например, по Африке, где тоже сильны структуры ИГИЛ, и где не так болезненно разделять сферы влияния, эти страны могли бы договориться. Кавказ – та же ситуация, Нагорный Карабах, Армения, где и Россия, и Франция имеют серьёзное влияние. Возможно, Макрон предлагает сделку по, условно говоря, странам Юга, где действительно присутствует мусульманский радикализм, для России такого рода заявлением», – сказал Бортник.

Он добавил, что Франция повышает ставки, но проблема в том, что Москва хочет говорить только с Вашингтоном.

«В то же время французские медиа постоянно публикуют сценарии того, как Франция под разными видами может ввести войска на Украину – от инженеров на заводы, заканчивая французским иностранным легионом, то есть накачка информационная продолжается. Макрон официально обсуждал этот вопрос с французскими военными и парламентскими партиями во Франции. То есть Франция демонстрирует готовность поднимать ставки, требуя от России пойти на какие-то договорённости. Но дело в том, что Москва хочет договариваться с Вашингтоном, а не с Парижем или Берлином, тем более, что Москва не считает, что есть необходимость договариваться с Киевом», – подчеркнул политолог.

Тем не менее, по его мнению, воинственные планы Макрона очень реалистичны.

«Я на днях с экспертами одной очень могущественной страны в мире обсуждал эти идеи, и есть общее понимание, что даже если Франция развернёт свои войска, то НАТО в ситуацию не будет вмешиваться, и это не будет война между Россией и НАТО. Это будет война между Россией, Украиной, Францией и другими, кто захочет присоединиться к этой коалиции. То есть это международная война, она не трансформируется в мировую. Поэтому к сценариям Макрона относятся достаточно спокойно, что делает их очень реалистичными», – заключил Бортник.