Макрон: Между Россией и Западом всё решится в ближайшие дни

08.02.2022  00:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Ближайшие дни станут решающими в переговорах России и Запада.

Об этом сегодня в Москве заявил президент Франции Эммануэль Макрон после шестичасовых переговоров с Владимиром Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ближайшие дни станут решающими в переговорах России и Запада. Об этом сегодня в Москве...

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«Все стремятся к восстановлению и умиротворению. Поэтому нам нужно договориться по конкретным мерам и привести ситуацию к деэскалации. Мы это обговорили вместе. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено.

Это будет зависеть от переговоров и консультаций с США и НАТО, а также от нашей встречи с президентом Зеленским завтра.

Президент Путин сказал, что он готов следовать этой логике, чтобы было равновесие в этих инициативах, в том числе в вопросе о суверенитете и территориальной целостности Украины.

Ближайшие дни будут решающими, и эти плотные дискуссии, которые у нас прошли, будут способствовать этому», – сказал Макрон.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин назвал предложения Макрона по урегулированию кризиса приемлемыми.

«Господин президент счел нужным приехать в Россию и обменяться мнениями по поводу того, как нам действовать дальше. Ряд его идей и предложений, о которых пока рано говорить, вполне возможно положить в основу наших дальнейших шагов.

Посмотрим, как пройдет встреча господина президента в Киеве. Мы договорились, что после его поездки в столицу Украины, мы еще созвонимся и обменяемся мнениями на этот счет», – сказал Путин.



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