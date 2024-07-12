Макрон: Не дадим России победить на Украине

Анатолий Лапин.  
12.07.2024 08:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Вопрос прямого участия НАТО в конфликте на Украине не стоит, но Альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Макрон пообещал, что НАТО будет оказывать длительную поддержку Украины «до тех пор, пока это необходимо».

Вопрос прямого участия НАТО в конфликте на Украине не стоит, но Альянс продолжит поддерживать...

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«Вопрос о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не стоит. С другой стороны, крайне важно, чтобы союзники продолжали оказывать всю свою эффективную поддержку. Россия не должна выиграть войну. Речь идет не только о будущем Украины, но и о мире и безопасности для всех на континенте. Вот, почему мы постоянно корректируем оказываемую нами военную помощь Украине в национальном качестве, с нашими европейскими партнерами, в рамках «Большой семерки» и, конечно, в рамках НАТО.

Наша поддержка по-прежнему имеет значение и должна позволить Украине ответить на российские атаки. Мы будем продолжать поддерживать ее до тех пор, пока это необходимо. Именно в этом духе здесь, в Вашингтоне, также были приняты важные решения, направленные на то, чтобы закрепить нашу поддержку на длительный срок», – заявил Макрон.

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