Макрон не сможет разрешить косовский конфликт

17.07.2019, Москва, Елена Острякова

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию является прежде демонстрацией его внешнеполитических амбиций.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Пока можно говорить только о желании Макрона вернуть Парижу европейскую пальму первенства по различного рода международным инициативам. Он как более молодой и активный член франко-германского тандема в отличии от Меркель довольно демократично настроен, не скован какими-то обязательствами элитарного свойства. У него развязаны руки, и он считает себя вправе задавать новые правила игры и выступать законодателем новых мод. В принципе, это можно только приветствовать», – сказал Бондаренко.

При этом политолог сомневается в том, что президент Франции сможет способствовать разрешению косовского конфликта.

«Макрон, конечно, хотел бы выступить миротворцем в ситуации с Косово, но есть одна проблема — отсутствие влияния Франции на Албанию и на Приштину. Французского влияния там мало, если не сказать, что его нет совсем. Даже Германия не может повлиять на косовские элиты, хотя является главным инвестором экономики Косово», – сказал Бондаренко.