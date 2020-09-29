Макрон не вовремя поссорился с Россией

29.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Франции Эммануэль Макрон решил вернуть себе лидерство в Европе, поссорившись с Россией.

Именно поэтому он выдвигает громогласные требования к Москве расследовать «отравления» блогера Алексея Навального и требует от президента Белоруссии Александра Лукашенко покинуть свой пост.

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Об этом в своем телеграм-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что случилось с Макроном – раньше он считался поборником идеи выстраивания вместе с Россией общего пространства от Лиссабона до Владивостока. Он, что, подыгрывая прибалтам, хочет вернуть таким образом лидерство во внешней политике Евросоюза, немного отодвинуть Меркель?», – пишет Рар.

Он считает, что французский президент выбрал неподходящий момент для подобных внешнеполитических игр.

«Зачем сейчас дразнить Россию, когда Европа опять на пороге войны – на Южном Кавказе. Без российской дипломатии войну между бывшими советскими республиками Армения и Азербайджан не остановить. То же самое относится к ситуации в Ливии и Сирии», – недоумевает немецкий эксперт-международник.