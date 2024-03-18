Макрон обещает дожать Шольца

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 09:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Украина, Франция


Канцлер Германии Олаф Шольц присоединится к коалиции, которая решила обеспечивать Украину дальнобойным оружием, хоть сейчас и пребывает в сомнениях.

Об этом в интервью украинским СМИ заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Канцлер Германии Олаф Шольц присоединится к коалиции, которая решила обеспечивать Украину дальнобойным оружием, хоть...

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По мнению Макрона, Германия делает большой вклад в вооружение Украины и предоставление ей дальнобойного оружия, – это то, чего нельзя исключать.

«Мы имеем на самом деле единые позиции. Германия очень большую долю вкладывает в помощь Украине – финансовую, бюджетную помощь, у нее своя культура, свое видение, мы должны использовать нашу взаимосовместимость, выигрывать на этом. Я считаю, что стратегически ничего не нужно исключать. Но это не означает, что я проговорил ту или иную опцию. Но я хочу, чтобы наш противник не имел такой стратегической определенности», – сказал французский президент.

«Я думаю, что с канцлером Шольцем мы дойдем до того совместного мнения относительно тех инициатив, которые были решены тут 26 февраля, на встрече, на которой собрались представители глав государств, порядка 20 европейских стран.

На этой встрече Германия взяла на себя очень большие обязательства по совместному производству в Украине оружия и обслуживания военной техники. Это очень важно – то, что делает Германия. Мы считаем, что очень важна роль Германии в развитии новой коалиции по дальнобойному оружию. Думаю, что все мы можем делать больше и влиять друг на друга», – заявил Макрон.

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